Unfall bei Siegenburg Betrunkener steuert sein Auto an der Autobahnausfahrt in den Graben

Am Freitag, 23. Oktober, gegen 11.47 Uhr, wollte ein 38-jähriger Pole mit seinen Pkw von der Autobahn A93 an der Anschlussstelle Siegenburg auf die B299 abfahren. Dabei fuhr er zu schnell in die Kurve und geriet nach rechts in den Grünstreifen.