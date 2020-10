Unfall bei Saal Von der Fahrbahn abgekommen – 19-Jährige überschlägt sich mit ihren Auto

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 23. Oktober, gegen 12 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Pkw die alte B16 von Saal kommend in Richtung Abensberg. Kurz nach der Abzweigung nach Reißing kam die Fahrerin aus Unachtsamkeit in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.