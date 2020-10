Keine Verletzten Unfall nach Reifenplatzer in Mainburg – 12.500 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Mann aus Attenhofen die Kreisstraße KEH31 von Attenhofen in Richtung Mainburg. An seinem Pkw platze der vordere, linke Reifen.