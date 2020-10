Kripo ermittelt Geldautomatenaufbruch in Schrobenhausen gescheitert

Foto: Ursula Hildebrand

Bislang unbekannte Täter versuchten am Wochenende, 16. bis 19. Oktober, sich Zugang zu einem Geldautomaten in der Pöttmeser Straße in Schrobenhausen zu verschaffen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.