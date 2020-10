Die Polizeiinspektion Kelheim führte am Mittwochvormittag, 21. Oktober, in drei Asylunterkünften im Landkreis Kelheim Begehungen durch, dabei wurde nichts Verdächtiges festgestellt.

Landkreis Kelheim. Unterstützt von weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Niederbayern, des Landratsamtes Kelheim und der Regierung von Niederbayern führte die Polizei Kelheim am Mittwochvormittag in der Zeit von 7 bis 11 Uhr Begehungen in den Gemeinschaftsunterkünften Kelheim und Riedenburg sowie in der Asylunterkunft Ihrlerstein durch.

Bei den Begehungen konnte bei sämtlichen Objekten nichts Verdächtiges festgestellt werden.