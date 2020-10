Die Polizei sucht Zeugen 52-Jähriger stürzt mit dem Fahrrad und stirbt

Ein 52-jähriger Mann aus Neuburg wurde am Mittwoch, 21. Oktober, gegen 17.20 Uhr leblos und verletzt neben seinem Fahrrad liegend in Rohrenfeld (Neuburg an der Donau) in der nähe des Bahnhofes auf der Straße aufgefunden.