Die Polizei ermittelt Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Vohburg abgebrannt

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20. auf 21. Oktober, 2.30 Uhr, ist in der Kleingartenanlage in der Kreuzstraße in Vohburg eine Gartenlaube mit Holzanbau vollständig abgebrannt.