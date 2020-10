Nagel im Finger 58-Jährige bei Betriebsunfall in Kipfenberg leicht verletzt

Am Dienstag, 20. Oktober, gegen 14.25 Uhr, kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in Kipfenberg zu einem Betriebsunfall, wobei eine 58-jährige Arbeiterin leicht verletzt wurde.