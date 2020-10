Zeugen gesucht Kurve geschnitten und Unfall verursacht – Pkw des Geschädigten muss abgeschleppt werden

Am Dienstag, 20. Oktober, gegen 13 Uhr, befuhr ein 83-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Pkw die Hagauer Straße in Ingolstadt von Knoglersfreude kommend in Richtung Herrenschwaige. Nach Angaben des 83-Jährigen kam ihm hier kurz vor einer scharfen Linkskurve ein unbekannter Pkw entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr.