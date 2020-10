Für beide galt Grünlicht Pkw erfasst beim Abbiegen Kradfahrer – eine Person schwer verletzt

Am Montag, 19. Oktober, gegen 14 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger aus Ingolstadt die Friedrichshofener Straße in Ingolstadt stadteinwärts mit seinem Kraftrad. An der Kreuzung zur Schultheißstraße wollte er geradeaus fahren. Zeitgleich kam ihm ein 31-Jähriger aus Ingolstadt auf der Friedrichshofener Straße entgegen. Dieser wollte nach links in die Schultheißstraße einbiegen.