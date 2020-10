20.000 Euro Schaden Unfall auf der Nördlichen Ringstraße in Ingolstadt – Pkw landet auf dem Dach

Foto: 123rf.com

Am Montag, 19. Oktober, gegen 15.55 Uhr, befuhr eine 74-Jährige aus Ingolstadt mit ihrem Pkw die Regerstraße in Ingolstadt in Richtung der Nördlichen Ringstraße. An der dortigen Einmündung bog sie nach links auf die Nördliche Ringstraße ab. Um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, bremste sie ab und rollte nun langsam vom linken Fahrstreifen der Nördlichen Ringstraße auf den rechten weiter.