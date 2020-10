Hinweise erbeten Berauschter Pkw-Fahrer wird auffällig und flüchtet zu Fuß

Am Sonntag, 18. Oktober, um 15.50 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann aus Mainburg von einem anderen Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet, wie er mit einem schwarzen Golf Variant auffällig auf der Bundesstraße B301 zwischen Mainburg und Puttenhausen in Richtung Freising fuhr. Dabei touchierte er auch die rechte Leitplanke und setzte seine Fahrt fort.

Mainburg. In einer Nebenstraße in Puttenhausen hielt er an und wurde aggressiv, als er auf sein Verhalten angesprochen wurde. Da er sich zu Fuß entfernte, wurde nach ihm gefahndet. Er konnte angetroffen werden. Da sich der Verdacht auf vorangegangenen Alkohol- und Drogenkonsum erhärtete, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Die Überprüfung des Mannes ergab auch, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Es wird darum gebeten, dass sich Zeugen melden, die von dem Fahrzeug auf der B301 gefährdet wurden. Hinweise erbittet die Polizei Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 86330.