Sachbeschädigung Pink-gelbes Graffiti unter der Donaubrücke in Neustadt

Foto: Mehaniq/123rf.com

Am Sonntag, 18. Oktober, gegen 17.15 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person in Neustadt an der Donau unter der Donaubrücke ein pink-gelbes Graffiti angebracht, der entstandene Schaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich.