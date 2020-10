Unfall in Essing Traktor kommt entgegen – Autofahrerin erschrickt und fährt in den Graben

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 18. Oktober, gegen 15.15 Uhr, fuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin auf der Staatsstraße 2230 von Essing in Richtung Kelheim. Auf Höhe des Parkplatzes „Schulerloch“ kam ihr ein großer Traktor entgegen, die 75-Jährige erschrak und fuhr nach links in einen Grünstreifen.