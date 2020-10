Polizei sucht Zeugen Radfahrer fährt beim Überqueren der Straße in ein Auto und flüchtet anschließend

Der Mann fuhr mit diesem Fahrrad. Foto: VPI Ingolstadt

Am Sonntag, 18. Oktober, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw die Nördliche Ringstraße in Ingolstadt in Richtung der Neuburger Straße. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den linksseitig angelegten Radweg, der in beide Fahrtrichtungen freigegeben ist.