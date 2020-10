Unfall 46-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt, rutscht Hang hinunter und bleibt verletzt an Baum liegen

Foto: Ursula Hildebrand

Am frühen Nachmittag des Sonntags, 18. Oktober, war ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer mit zwei weiteren Begleitern am Mountainbiketrailweg zwischen Gelbelsee und Kipfenberg unterwegs. Im Bereich einer steilen Stelle kippte der 46-Jährige um und rutschte den Hang circa 50 Meter in die Tiefe, eher er an einem Baum verletzt liegen blieb.