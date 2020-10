Hinweise erbeten Mainburgerin entdeckt Schaden an der Stoßstange – vom Verursacher fehlt jede Spur

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 16. Oktober, um 18.20 Uhr, parkte eine 27-jährige Mainburgerin ihren schwarzen Mercedes A-Klasse in Mainburg in Staßäcker auf dem Parkplatz beim V-Markt vor dem Eingang in zweiter Reihe.