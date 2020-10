Zeugen gesucht Unfallflucht in Abensberg – Kratzer und Delle auf der Fahrerseite

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 16. Oktober, in der Zeit zwischen 7.20 und 7.30 Uhr, ereignete sich in Abensberg eine Unfallflucht, bei der ein grauer Kleintransporter in der Straubinger Straße auf Höhe der Hausnummer 7 beschädigt wurde.