In Ingolstadt Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Eine Gruppe aus drei Personen hat am Sonntag, 18. Oktober, 0.03 Uhr, eine Kneipe in der Beckerstraße in Ingolstadt verlassen, wobei ein 25-jähriger Germeringer auf eine langsam vorbeifahrende Streifenbesatzung zuging.