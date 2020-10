Hinweise erbeten Weißer Peugeot verursacht Unfall mit einer leicht verletzten Person und fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 15. Oktober, um 17.05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B16a bei Vohburg an der Donau. Eine 39-Jährige aus Vohburg an der Donau befuhr mit ihrem Audi die B16a von Münchsmünster kommend in Richtung Vohburg. An der Einmündung zur neuen Donaubrücke bog plötzlich ein weißer Peugeot von der Donaubrücke kommend in die B16a Richtung Münchsmünster ein, obwohl er der Audi-Fahrerin gegenüber wartepflichtig gewesen wäre.