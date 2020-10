Ingolstadt Einbruch in ein Vereinsheim – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Dienstag, 13. Oktober, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 15. Oktober, 9.40 Uhr, wurde in Ingolstadt in ein Vereinsheim zwischen der Autobahn A9 und dem westlichen Ufer des Auwaldsees eingebrochen.