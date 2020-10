Fahrverbot Verkehrsteilnehmer rauscht mit 151 km/h durch Geschwindigkeitskontrolle – 100 km/h waren erlaubt

In der Zeit von Freitag, 9. Oktober, 21.51 Uhr, bis Samstag, 10. Oktober, 4.40 Uhr, führte die VPI Landshut auf der Bundesstraße B16 bei Saal an der Donau Geschwindigkeitsmessungen durch. In dem überwachten Abschnitt galt eine erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h.