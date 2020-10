Zeugen gesucht Unbekannter verursacht Unfallschaden und haut anschließend ab

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Donnerstag, 15. Oktober, 8.15 Uhr bis 10.15 Uhr, parkte ein grauer Mercedes ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Seeweg 42 in Abensberg. Als der Fahrzeugeigentümer zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden an der Fahrertüre feststellen. Diese war mehrfach verkratzt.