1,68 Promille Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall und versucht zu flüchten

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 18 Uhr, befuhren ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt und ein 27-Jähriger aus Berlin mit ihren Pkw nebeneinander die Hans-Stuck-Straße in Ingolstadt in Richtung Richard-Wagner-Straße. An der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße bogen beide nach links in diese ab.