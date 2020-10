Feuerwehreinsatz Hopfenabfälle in Elsendorf entzünden sich selbst

Die Feuerwehren von Elsendorf, Appersdorf und Ratzenhofen mussten am Donnerstag, 15. Oktober, um 10.45 Uhr, zu einem Brand nach Ratzenhofen in Elsendorf in die Einthalstraße ausrücken.