20.000 Euro Schaden Alkoholisierte 23-Jährige prallt mit Pkw gegen Ford und meldet sich erst über eine Stunde später

Foto: 123rf.com

Eine 23-jährige Frau aus Mainburg fuhr am Donnerstag, 15. Oktober, um 21.10 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Landshuter Straße in Mainburg stadtauswärts. Dabei fuhr sie gegen einen am Straßenrand geparkten Ford Mondeo. Trotz eines massiven Aufpralls flüchtete sie mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle.