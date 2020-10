Zeugen gesucht Werkzeugcontainer auf einer Baustelle in Gaimersheim aufgebrochen

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13. auf 14. oktober, machte sich mindestens ein bisher unbekannter Täter an einer Baustelle in der Ortsmitte von Gaimersheim zu schaffen.