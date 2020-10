Verkehrskontrolle 38-jähriger Fahrer befördert ungesicherte Ladung auf seinem Kleintransporter

Foto: 123rf.com

Ein 38-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger wurde in Beilngries am Mittwochvormittag, 14. Oktober, um 10.15 Uhr, einer Verkehrskontrolle von Beamten der PI Beilngries unterzogen. Er war unterwegs auf der Staatsstraße 2229 von Neuzell kommend in Richtung Paulushofen.