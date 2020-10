Vorfahrt missachtet Linienbus prallt gegen VW – eine Person leicht verletzt

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Pkw wurde am Dienstag, 13. Oktober, um 16.35 Uhr, in Ingolstadt ein Fahrgast leicht verletzt. Der 29-jährige Busfahrer war auf der Straße Alte Mühle in südlicher Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung zur Weicheringer Straße nach links einbiegen, übersah hierbei jedoch einen VW, mit dem eine 18-Jährige vorfahrtsberechtigt in westlicher Richtung fuhr.