Hinweise erbeten Unfallflucht auf Parkplatz in Abensberg – Beifahrertür beschädigt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 12. Oktober, wurde im Zeitraum von 10 Uhr bis 10.45 Uhr ein parkender Pkw der Marke BMW, Typ 5er in der Farbe schwarz, in Abensberg auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums im Bereich des Altkleidercontainers nahe der Ortseinfahrt an der Beifahrertüre beschädigt.