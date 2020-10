Die Polizei ermittelt Betrüger erlangen Zugriff auf den Computer eines 54-Jährigen

Am Samstag, 10. Oktober, gegen 12 Uhr, installierte ein 54-jähriger Mann aus Neustadt an der Donau ein Softwareexemplar namens „Microsoft Office & Student“, das er zuvor von einem Onlineanbieter erworben hatte, auf seinem PC. Nachdem der standardmäßige Installationsablauf beendet war erschien eine Fehlermeldung mit einem Fehlercode auf dem PC-Bildschirm. Zudem öffnete sich ein Supportfeld in welches man seine Telefonnummer eingeben sollte, was der Käufer auch tat – jetzt ermittelt die Polizei.