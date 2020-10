Tragisch Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus – die Polizei sucht Zeugen für Unfall auf der B301

Am 9. Oktober, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich auf der B301 zwischen Lindkirchen und Mainburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nun ist der Fahrer verstorben.

Mainburg. Zur Unfallzeit war auf der B301 ein Traktor mit Anhänger in Richtung Mainburg unterwegs und wollte nach links in Richtung Axenhofen abbiegen. Der Motorradfahrer wollte das Gespann vermutlich überholen und prallte in den Anhänger. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Sonntag, 11. Oktober, ist der Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen, die er durch den Verkehrsunfall erlitten hat, verstorben.

Die Polizei Mainburg bittet darum, dass sich Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, bei der Polizei in Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 8633-0 melden.