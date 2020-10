Körperverletzung Brummifahrer verprügelt im Stau einen anderen Brummifahrer

Foto: 123rf.com

Wegen einer vermeintlichen Verkehrsbehinderung in der Baustelle prügelte am Freitagmorgen, 9. Oktober, ein Brummifahrer in der Baustelle auf der A9 auf einen anderen Brummifahrer ein.