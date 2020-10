Unfall bei Bad Abbach Vorfahrt missachtet – 10.000 Euro Schaden

Beim Überqueren der Bundesstraße B16 wurde ein vorfahrtsberechtigter Pkw übersehen, sodass es zum Unfall kam.

Bad Abbach. Am Samstag, 10. Oktober, um 17.45 Uhr, wollte ein 83-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Pkw von der untergeordneten Straße „Am Fischbaum“ die Bundesstraße B16 überqueren und in den gegenüberliegenden Mühlweg fahren. Hierbei übersah der Senior den von rechts auf der B16 kommenden Pkw eines 72-jährigen Mannes aus Kelheim, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrer verletzt. Ein Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro an den Pkw.