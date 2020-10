Bei Abensberg Frontalzusammenstoß auf Höhe des Vogelparks – 85-Jähriger schwer, 44-Jährige leicht verletzt

Am Samstag, 10. Oktober, um 14.45 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau aus Regensburg mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2144 von Neustadt an der Donau kommend in Fahrtrichtung Abensberg. Auf Höhe des Vogelparks fuhr der entgegenkommende Pkw eines 85-jährigen Mannes aus dem Landkreis Kelheim auf ihrer Fahrspur, als es zum Unfall am.