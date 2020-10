Die Polizei ermittelt Einbruch in Saunaclub in Ingolstadt – Täter verursachen hohen Sachschaden

Foto: Ursula Hildebrand

Beim Einbruch in einen Saunabetrieb an der Steinheilstraße in Ingolstadt verursachte der Täter hohen Sachschaden. Ob er auch Beute erlangen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.