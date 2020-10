Weiterfahrt wurde unterbunden Alkoholisierter Autofahrer geht der Polizei ins Netz

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 8. Oktober, gegen 23.25 Uhr, unterzogen Beamte der PI Kelheim einen 38-jährigen Pkw-Fahrer in Neustadt an der Donau einer Verkehrskontrolle.