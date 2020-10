Sammelaktion Spielzeug für einen Kindergarten in Sri Lanka gespendet

Im September haben die Kinder des Abensberger Kindergartens „Lummerland“ und der Freundeskreis der Sri Lanka-Hilfe Abensberg viele Spielzeugspenden für den neuen Kindergarten in Sri Lanka gesammelt.

Abensberg. Dabei sind fünf Umzugskisten mit Puzzle-Spielen, Zügen, Bauklötzen und vielem mehr zusammen gekommen. Auch über einige Fahrzeuge dürfen sich die Kinder freuen. Am Mittwoch, 7. Oktober, konnten die stellvertretende Kindergarten-Leiterin Heidi Hart mit den Kinder des Kindergartens die Kisten an Hedlen Zirngibl von der Sri-Lanka-Hilfe überreichen. Sandra Pichlmeier, Kindergartenleitung: „Wir wünschen den Kindern in Sri Lanka viel Freude damit und danken unseren Kindergartenkindern und ihren Eltern für die tolle Mithilfe.“