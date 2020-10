Unfall bei Ihrlerstein 17-jährige Motorradfahrerin gerät auf die Gegenfahrbahn – Autofahrer kann noch rechtzeitig bremsen

Am Mittwochvormittag, 7. Oktober, ereignete sich in Ihrlerstein auf der Staatsstraße 2233 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Ihrlerstein. Gegen 7.45 Uhr, fuhr eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades auf der Staatsstraße 2233 von Ihrlerstein in Richtung Kelheim. Nach Passieren eines Kurvenbereichs wollte die 17-Jährige wieder beschleunigen, geriet dabei allerdings ins Rutschen und stürzte zu Boden in Richtung Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 68-jähriger Pkw-Fahrer reagierte glücklicherweise noch rechtzeitig und wich nach rechts in den Straßengraben aus. Die 17-Jährige blieb nach dem Sturz im Straßengraben liegen, sie wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in die Goldberg-Klinik gebracht, der 68-Jährige blieb unverletzt. Am Motorrad der 17-Jährigen entstand Totalschaden, das Fahrzeug des 68-Jährigen wurde ebenfalls erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 12.500 Euro.

Die Feuerwehr Ihrlerstein war zu Verkehrssicherungs- und lenkungsmaßnahmen vor Ort.