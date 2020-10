Unfall bei Großmehring Auf regennasser Fahrbahn gegen Baum geprallt – 50-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstag, 6. Oktober, befuhr ein 50-Jähriger aus Ingolstadt gegen 17 Uhr die Kreisstraße EI40 von Irsching nach Großmehring mit seinem Pkw. Am Ende einer Linkskurve verlor er offenbar auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab.

Großmehring. Er schlitterte einige Meter über das Bankett und prallte schließlich mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum, wodurch er im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er wurde von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren Demling, Großmehring und Mailing waren vor Ort. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.