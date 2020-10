Unfall auf der Baustelle Betonteil kippt vom Radlader und streift 60-Jährigen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 5. Oktober, um 14.30 Uhr, sollte auf einer Baustelle in der Raiffeisenstraße in Sandelzhausen ein L-förmiges Betonteil mittels eines Radladers umgesetzt werden. Beim Versetzen kippte der Radlader zur Seite.