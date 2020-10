Kontrollen Ingolstädter Verkehrspolizei zieht zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 4. Oktober, gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger aus Hessen die A9 in Fahrtrichtung München. Er wurde an der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord einer Kontrolle unterzogen, nachdem er durch seine äußerst unsichere Fahrweise aufgefallen war.