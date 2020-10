Die Polizei sucht Zeugen Handtasche aus einem Auto geklaut

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagnachmittag, 1. Oktober, in der Zeit von circa 16.30 bis 16.45 Uhr parkte eine 47-jährige Ingolstädterin ihren schwarzen Seat Leon auf der Münchener Straße in der Nähe hiesigen Kreuzung zur Apianstraße. Die Frau begab sich für kurze Zeit in ein Restaurant – jetzt ermittelt die Polizei.