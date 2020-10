20.000 Euro Schaden Silotrockner in Kösching fängt Feuer – Ursache vermutlich Sojarückstände

Am Mittwochabend, 30. September, musste die Freiwillige Feuerwehr Kösching mit 24 Ehrenamtlichen zu einem Brand auf einem Bauernhof in Desching in Kösching ausrücken. Ein Silotrockner fing Feuer, während der Landwirt darin circa 17 Tonnen Mais trocknete.