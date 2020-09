Einsatz in Kösching Kurzschluss im Sägewerk setzt Sägespäne in Brand

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstagabend, 29. September, 21.45 Uhr, musste die Freiwillige Feuerwehr Kösching zum Brandeinsatz in einem Sägewerk in der Einsteinstraße ausrücken.