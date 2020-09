Auf der A9 Auflieger eines mit 23.000 Kilo Sahne beladen Sattelzuges gerät in Brand

Auf der Autobahn A9 am Kindinger Berg geriet am Dienstag, 29. September, gegen 18.45 Uhr, ein italienischer Sattelzug, der mit 23.000 Kilo Sahne beladen war in Brand.