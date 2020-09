25.000 Euro Schaden Nässeunfall auf der A9 bei Stammham – Richtungsfahrbahn Nürnberg zeitweise komplett gesperrt

Am Dienstag, 29. September, gegen 21 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen die Autobahn A9 in Fahrtrichtung Nürnberg mit seinem Pkw. Auf Höhe Stammham befuhr er den linken Fahrstreifen, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er schleuderte nach rechts in das Heck des Pkws eines 37-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt und kam anschließend von der Fahrbahn ab.