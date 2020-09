Bei Erdbohrarbeiten Tödlicher Betriebsunfall in Pfaffenhofen – 37-Jähriger wird von Maschine erfasst und stirbt

Foto: Jeanette Dietl/123rf.com

Am Montag, 28. September, ereignete sich gegen 12.45 Uhr, in Affalterbach in Pfaffenhofen an der Ilm bei Erdbohrarbeiten ein folgenschwerer Betriebsunfall.