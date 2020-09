Unfall Alkoholisierter Pkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Foto: 123rf.com

Am Montag, 28. September, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Waldstraße in Bad Gögging. An der Einmündung zur Neustädterstraße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 83-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zu.