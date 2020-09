Zeugen gesucht Einbruch in Ingolstädter Schule – Täter verwüsten Klassenzimmer

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Wochenende, 27. auf 28. September, wurde in die August-Horch-Schule in der Furtwänglerstraße in Ingolstadt eingebrochen und dabei von den Tätern ein nicht unerheblichen Sachschaden versursacht. Ob auch etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.